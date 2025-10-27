Kağıthane’de yol çöktü: Araçlar güçlükle ilerledi
İstanbul Kağıthane'de ana cadde üzerinde yol çöktü. Zabıta çalışma başlatırken, araçlar yolda güçlükle ilerledi.
Kağıthane'de saat 17.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde ana cadde üzerindeki yolda akşam saatlerinde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin olduğu alanda önlem aldı. Araçlar ise yolda güçlükle ilerledi.
Yolun tamiri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
- Zabıta
- İstanbul Kağıthane
- İstanbul