Kağıthane'yi yakan kundakçı 'Neron Ümit' tutuklandı

İstanbul'da 'Neron Ümit' lakaplı 30 yaşındaki Osman M, 1 yıl boyunca Kağıthane'nin çeşitli semtlerini kundakladı.

Minibüs, motosiklet, kulübe ve işyeri başta olmak üzere birçok yeri tinerle ateşe veren Neron Ümit, son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü bir binanın bodrum katını kundakladı. İtfaiye ekiplerinin "kundaklama olabilir" ifadesi üzerine, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

“NERON ÜMİT” SONUNDA TUTUKLANDI



Yapılan çalışmalar sonucunda, bodrum katın tinerle ateşe verildiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı Osman M. kıskıvrak yakalandı. Üzerinde pet şişe içerisinde tiner ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Emniyette 4 adet “mala zarar verme”, 4 adet “hırsızlık”, 2 adet “yangın”, 2 adet “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, 8 adet “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak”, 5 adet “yaralama” ve 3 adet “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından kaydı olduğu belirlenen Neron Ümit, Sadabad Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “genel güvenliği tehlikeye sokma” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.



MAHKEME HER DEFASINDA SERBEST BIRAKTI

Suç makinesi şüpheli, kundaklama olaylarının ardından her defasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmış, ancak mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Öte yandan şüpheli vatandaşların araçlarının üstüne çıkarak zarar vermesi nedeniyle geçtiğimiz Kasım ayında da tekme tokat dövülmüştü.



ATAŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI