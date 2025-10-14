Kağıtlara emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 21 parça halinde toplam bin 733 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından tutuklandı.



Diğer şüpheliler ise haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.