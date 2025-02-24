Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası olan Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın görevden alınmasının ardından hayatı merak ediliyor. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu olan Alkan, kısa bir dönem öğretmenlik yaparken daha önce 2009-2014 yılları arasında Kağızman Belediye Başkanlığı görevini üstlenmişti. Peki Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…



MEHMET ALKAN KİMDİR?



Mehmet Alkan, 1953 yılında Kağızman'a bağlı Kuruyayla köyünde doğdu. İlk ve ortaokulunu doğdu ilçede tamamlayan Alkan, lise eğitimini ise Iğdır’da tamamladı.



Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Alkan, bir süre öğretmenlik yaptı.Alkan, 2009-2014 yılları arasında da DTP listesinden seçime girerek Kağızman Belediye Başkanlığı'nı kazandı.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de DEM Parti listesinden seçime giren Alkan, oyların yüzde 32.68'ini alarak belediye başkanı seçildi.



2024 yılında “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kağızman Belediye Başkanı Vekilliği görevine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan atandı.

