Kağızman-Iğdır karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, özellikle Kars’ın Kağızman ilçesinde etkili oldu.

Dağlardan gelen sel suları Aydınkavak köyü bölgesinde Kağızman-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatırken, çok sayıda araç karayolunda mahsur kaldı.



Karayolunda mahsur kalan bazı araçlar, Kağızman ilçe merkezine dönerken, birçok sürücü de yolun açılmasını bekliyor. Öte yandan bölgeye karayolları ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Kağızman’da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor.