Kağızman’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars Kağızman’da trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kağızman’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

’ın Kağızman ilçesi Yankıpınar köyünden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Feci kazada kamyonet sürücüsü A.T. olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette yolcu olarak bulunan E.Ö. yaralandı.

Sağlık ekipleri yaralı E.Ö.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden A.T.’nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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