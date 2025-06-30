Kağızman'ı dolu vurdu, tarım arazileri zarar gördü

Rüzgarla birlikte etkili olan dolu, tarım arazilerinde ciddi hasara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu taneleri, ekili alanlardaki ürünlere zarar verdi. Vatandaşlar araçlarını kapalı alanlara ve petrol istasyonlarına sokarak doludan korumaya çalıştı.



Kağızman'da dolu adeta etrafı beyaza bürürken, cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Kars ve çevresinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

