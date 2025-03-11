Kahkaha yogası nedir, nasıl ortaya çıktı?

Kahkaha yogası, gülmenin fiziksel ve psikolojik faydalarını artırmak amacıyla geliştirilen bir egzersiz ve nefes çalışması tekniğidir. Laughter Yoga, 1995 yılında Hindistan'ın Mumbai şehrinde aile hekimi Madan Kataria ve eşi Madhuri tarafından tanıtılmıştır. Kataria, 1960'larda benzer kavramları öğreten önceki kahkaha öncülerinin çalışmalarını daha yapılandırılmış ve benzersiz bir şekilde modernize etmiştir.



KAHKAHA YOGASI YÖNTEMİ



Bu yoga türü, zorla başlatılan kahkahaların zamanla gerçek kahkahalara dönüşmesi prensibine dayanır. Grup halinde yapılan seanslarda göz teması, oyunlar ve eğlenceli aktivitelerle katılımcılar kahkaha atmaya teşvik edilir. Bu sayede beyin, sahte kahkahayı da gerçek kahkaha gibi algılar ve endorfin salgılanmasını sağlar.



Laughter Yoga, 120'den fazla ülkede yaygındır. Dünyada, fiziksel ve sanal binlerce Laughter Yoga kulübü bulunmaktadır.