Kahraman yangın şehitleri sonsuzluğa uğurlanıyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayarak Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçileri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllülerinin cenazeleri, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi.

Muharrem Can (42), İlker Onarıcı (54), Tekin Enes Sarıyıldız (24), Bayram Eren Arslan (25) ve Alperen Özcan'ın (22) cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından tören için Çankaya'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Camiine getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törende şehitlerin tabutu başında polisler nöbet tuttu, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı İlçesi Kuşçu Köyü'ne, Bayram Eren Aslan'ın naaşı Ortaköy Mezarlığına, İlker Onarıcı ve Tekin Enes Sarıyıldız'ın naaşları da defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Muharrem Can'ın naaşı ise yarın defnedilmek üzere Konya'ya gönderildi.



Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda AKUT gönüllüsü ve vatandaşlar katıldı. Üç orman işçisinin cenaze töreninin ise yarın yapılacağı öğrenildi.

Eyüp Dereli'nin yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.

EYÜP DERELİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli (37), son yolculuğuna uğurlandı. Dereli’nin cenazesi Ankara Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir'e getirildi. Şehit Dereli için kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dereli, ailesi ile Eskişehirliler katıldı. Şehit Eyüp Dereli’nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.



Eyüp Dereli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Dereli, Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi.

Alperen Özcan, Kahramanmaraş depreminde bölgedeki yardım faaliyetlerine de katılmış.

BABASI İSTEMEDİĞİ HALDE YARDIMA GİTMİŞ Şehitlerden Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan (22), Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyünde toprağa verildi. Eskişehir’deki orman yangınına müdahale sırasında ters rüzgarla alevlerin arasında kalıp şehit olan Alperen Özcan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyüne getirildi. Şehidin annesi tabuta sarılıp 'annem' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, burada da düzenlenen törenin ardından Kuşçu Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Alperen Özcan'ın babasının itirazına rağmen yangınla mücadele çalışmalarına katıldığı belirtildi. Özcan'ın amcası Bekir Özcan, "Çok yardımsever biriydi zaten Kahramanmaraş depreminde de 15 gün görev yaptı. Üniversite öğrencisiydi. Bu ölümü hiç hak etmedi. Çocukluğu Sincan'da Polatlı'da geçti devamlı gidip geliyordu. Yangına babası göndermek istememiş, o da ben taksi tutar yine giderim demiş. Babası götürürken ağırdan almış acaba geç kalır da gidemez mi diye. Sanki babasının içine doğmuş, Babası yavaş götürdüm fakat yine yetişti dedi" diye konuştu.

Tolunay Kocaman, Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

BALAYINDAN 3 GÜN ÖNCE DÖNMÜŞ Şehit 10 kişiden biri olan orman işçisi Tolunay Kocaman için Kümbet Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eski Cumhurbaşkanı Yardımcı ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, şehidin baba evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Kocaman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu baba evine getirilerek helallik alındı. Şehit Kocaman’ın cenazesi tören mangasınca Kümbet meydanına getirildi. Kocaman’ın cenazesi ikindi namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

10 gün önce evlenen Kocaman’ın 3 gün önce de balayından döndüğü, Bilecik’teki orman yangınına desteğe gittikten sonra Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını için görevlendirildiği öğrenildi.

ÜTNİ VE ŞAHİN DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ Eskişehir'deki yangında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) Denizli'nin Beyağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Hilmi Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Geriçam Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerine getirildi.



Burada kılınan namazın ardından Şahin'in naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Daha sonra şehit Sercan Ütni'nin cenazesi Sazak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından buradaki mezarlığa defnedildi.



Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Enes Kızılyer, henüz 25 yaşındaydı.