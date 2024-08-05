Kahramankazan'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Kahramankazan'da baraj gölüne giren kişi boğuldu

İddiaya göre, Kurtboğazı Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ö.E. (31) bir süre sonra girdiği suda gözden kayboldu.

Barajın güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sualtı arama kurtarma ekibi gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu Ö.E'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Gölün kenarında, Ö.E'nin kıyafetleri ile 06 BUC 517 plakalı araç bulundu.

Ailesinin Ö.E'den 5 gündür haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

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