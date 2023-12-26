Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı: Aynı sofrada 4 şehit

Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.



BİR FOTOĞRAF 4 ŞEHİT



"Bir fotoğraf 4 şehit" notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, "Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma" mesajına da yer verildi.