Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı: Aynı sofrada 4 şehit

Kuzey Irak'ta üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin haberi, tüm Türkiye'yi yasa boğarken kahreden ayrıntılar da ortaya çıkıyor.
Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki şehitlerimizin şehadete ermeden önceki yakın tarihli video ve fotoğraflarına dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar yürekleri dağlıyor.
22 Aralık 2023 tarihinde hain saldırıda şehit düşen 6 askerden 4'ünün yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.
Bir Instagram hesabından paylaşılan ve 6 kahramandan 4'ünün yer aldığı bir yemek fotoğrafı ortaya çıktı.
Yakın zamanda çekildiği anlaşılan fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.
BİR FOTOĞRAF 4 ŞEHİT
"Bir fotoğraf 4 şehit" notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, "Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma" mesajına da yer verildi.
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