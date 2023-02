Kahramanmaraş depremine TBMM'den ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL Haberi Görüntüle

AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin TBMM grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlayarak, "Vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." mesajı verdi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'nin, dün merkezi Kahramanmaraş olan ve Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'i etkileyen depremler nedeniyle derinden sarsıldığı hatırlatıldı.



Son yüzyılın en büyük depremleri arasında kayda geçen bu felaket neticesinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği veya yaralandığı, çok sayıda insanın, soğuk kış şartlarında barınma imkanından mahrum kaldığı belirtilen bildiride, "TBMM Başkanlığı ve TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak söz konusu depremlerde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Halen enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an evvel ve sağ olarak ulaşılmasını temenni ediyor, bunun için her birimiz dua ediyoruz." ifadesine yer verildi.



"Acımız tarifsizdir." vurgusu yapılan bildiride, bu kara günde devletin, bütün birimleriyle teyakkuzda olduğu, depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için tüm gayretiyle çalıştığı kaydedildi.



''HER BOYUTUYLA TAKİP EDİYORUZ''

Milletin acısının, milli iradenin tecelligahı olan Mecliste de derinden hissedildiği aktarılan bildiride, "Bu süreçte devletimizin tüm kurumları gibi Meclisimiz de ayakta ve yaşananları, her boyutu ile yakından takip ediyor. Milletvekillerimizin büyük kısmı, depremden etkilenen yerleşim birimlerimizdeki çalışmaları yakından izlemek ve yardım çalışmalarına bizzat katkı sunabilmek amacıyla bölgeye intikal etmiş bulunuyor." ifadelerine yer verildi.



Meclisin, bu elim zaman diliminde milletvekillerinin, depremden etkilenen halkın acısını yerinde paylaşabilmesi ve deprem nedeniyle oluşan yaraların sarılmasına katkı sunabilmesi için çalıştığı aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizle birlikte depremden etkilenen komşu ülkelerden gelen can kaybı ve yıkım haberleri üzüntümüzü artırdı. Bu vesileyle depremden etkilenen KKTC, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır, Filistin ve İsrail halklarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yine milletimizin acısını paylaşmak ve yaralarımızı sarmak için taziye ve destek mesajları ile yardım gönderen yabancı devletlerin parlamentolarına ve diğer yetkililerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca ülkemizin dört bir yanında depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına katkı sağlayan, maddi veya manevi destek sunan her bir vatandaşımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.

TBMM Başkanlığı ve TBMM'nde grubu bulunan 5 siyasi partinin temsilcileri olarak depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz. Milletimizin, tarihinde yaşadığı benzer felaketlerde olduğu gibi bu acı günde de bağrında açılan derin yarayı, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde dayanışma ile aşacağına olan inancımız tam. Milletimizin başı sağ olsun."



TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurulda, ortak bildiriyi okumadan önce, Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ili etkileyen depremler nedeniyle milletçe büyük bir acı yaşandığını söyledi.



Depremde hayatını kaybedilenlere Cenabıhak'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Şentop, "Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına, depremi yaşayan ve dışarda soğuk kış şartları içinde mücadele eden vatandaşlarımıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." diye konuştu.



Şentop, daha sonra yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.



Bu arada Meclis Başkanı Şentop, Genel Kurulu sonrasında gazetecilerin OHAL kararına ilişkin sorusunu da cevapladı.



OHAL ilanına ilişkin kararın Meclise sunulacağını belirten Şentop, bu kararı görüşmek için Genel Kurul çalışmalarına ara vermediklerini söyledi.