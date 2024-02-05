Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun kimdir, kaç yaşındaydı?

Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun 1993 yılında Kırıkkalenin Balışeyh ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini memleketi Kırıkkale’de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2018 yılında T.C İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri olarak Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Ağrı- Doğubayazıt ve Trabzon- Beşikdüzü ilçelerinde kaymakam refikliği stajı yaptı.



Afyonkarahisar-Dazkırı ve Burdur-Karamanlı ilçelerinde kaymakam vekilliği stajı yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 107.Dönem Kaymakamlık kursunu Üstün Başarı derecesi ile tamamladı. Sırasıyla Kastamonu-İhsangazi ve Artvin - Kemalpaşa Kaymakamı olarak görev yapmıştır.23.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanan Sayın Mesut COŞKUN 07 Eylül 2023 tarihi itibari ile ilçemizdeki görevine başlamıştır.