Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem
11.03.2026 14:17
Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu, büyüklüğünün ise 4 olduğunu açıkladı.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 13:28
|39.1261
|28.3350
|6.93
|1.20
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 13:17
|38.0972
|28.9864
|7.00
|0.90
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 13:16
|38.1033
|28.9903
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 13:16
|39.1528
|28.3536
|7.00
|1.00
|Karlıova (Bingöl)
|11 Mart 2026 13:13
|39.2767
|41.0606
|7.00
|1.60
|Milas (Muğla)
|11 Mart 2026 13:13
|37.2172
|27.8794
|11.71
|1.30
|Bigadiç (Balıkesir)
|11 Mart 2026 13:04
|39.4756
|28.1531
|6.96
|1.30
|Palu (Elazığ)
|11 Mart 2026 12:57
|38.6039
|39.7869
|5.71
|1.60
|Cihanbeyli (Konya)
|11 Mart 2026 12:43
|38.7928
|33.0606
|7.00
|1.60
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 12:41
|38.1036
|28.9311
|7.00
|1.00
|Haymana (Ankara)
|11 Mart 2026 12:37
|39.0539
|32.5656
|6.93
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|11 Mart 2026 12:25
|37.9522
|36.2681
|7.00
|1.70
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 12:24
|38.0764
|29.0003
|7.00
|1.40
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 12:23
|38.0689
|29.0008
|11.05
|2.60
|Selçuklu (Konya)
|11 Mart 2026 12:06
|38.1194
|32.7756
|7.58
|1.20
|Karlıova (Bingöl)
|11 Mart 2026 12:03
|39.2650
|41.0606
|7.00
|3.00
|Selendi (Manisa)
|11 Mart 2026 11:57
|38.8572
|29.0775
|7.00
|1.50
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 11:56
|39.2258
|28.9747
|7.21
|2.00
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 11:51
|38.8589
|29.0236
|7.00
|0.80
|Selendi (Manisa)
|11 Mart 2026 11:50
|38.7658
|29.0336
|13.34
|1.60
|Çubuk (Ankara)
|11 Mart 2026 11:47
|40.2189
|32.8700
|6.79
|1.70
|Merkez (Muş)
|11 Mart 2026 11:45
|38.6128
|41.5342
|7.00
|1.90
|Karlıova (Bingöl)
|11 Mart 2026 11:40
|39.2558
|41.0581
|7.00
|2.90
|Merkez (Muş)
|11 Mart 2026 11:39
|38.6019
|41.5042
|7.00
|2.10
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 11:07
|38.0917
|28.9694
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 10:47
|38.0894
|28.9931
|7.00
|1.40
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 10:34
|38.1158
|28.9894
|7.00
|1.10
|Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla)
|11 Mart 2026 10:30
|36.0536
|27.2153
|7.06
|1.70
|Milas (Muğla)
|11 Mart 2026 10:12
|37.0933
|27.9542
|7.01
|1.60
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 10:05
|38.0681
|29.0014
|7.00
|1.80
|Haymana (Ankara)
|11 Mart 2026 09:59
|39.0547
|32.5211
|7.00
|3.90
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 09:45
|38.1042
|28.9889
|7.00
|1.00
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 09:30
|38.0869
|28.9786
|7.00
|1.20
|Merkez (Erzincan)
|11 Mart 2026 09:12
|39.8906
|39.1186
|7.00
|1.60
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 09:10
|38.0669
|28.9911
|10.91
|2.40
|Merkez (Erzincan)
|11 Mart 2026 09:06
|39.8597
|39.0922
|6.97
|2.20
|Sivrice (Elazığ)
|11 Mart 2026 09:01
|38.4253
|39.4064
|7.98
|2.90
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 08:48
|38.0964
|28.9908
|7.00
|0.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 08:33
|38.0803
|28.9856
|4.92
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 08:20
|39.2386
|28.0517
|7.24
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 08:12
|38.0889
|28.9847
|6.95
|1.10
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 07:58
|38.0972
|28.9803
|7.00
|0.80
|Susurluk (Balıkesir)
|11 Mart 2026 07:54
|40.0536
|28.1208
|6.74
|0.90
|Karatay (Konya)
|11 Mart 2026 07:52
|37.9944
|32.7703
|7.01
|1.20
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 07:42
|38.0858
|28.9803
|5.24
|4.00
|Menteşe (Muğla)
|11 Mart 2026 06:41
|37.1608
|28.5144
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 06:02
|39.2517
|28.1611
|8.28
|0.90
|Doğanşehir (Malatya)
|11 Mart 2026 05:28
|38.1994
|37.8728
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 05:05
|39.2439
|28.1267
|4.73
|1.80
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 05:05
|38.0833
|28.9753
|12.42
|0.90
|Çelikhan (Adıyaman)
|11 Mart 2026 04:51
|38.0047
|38.2225
|7.00
|0.80
|Torbalı (İzmir)
|11 Mart 2026 04:45
|38.1278
|27.4206
|7.04
|1.80
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:44
|39.2547
|29.0192
|10.82
|0.90
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 04:31
|38.0758
|28.9703
|7.43
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 04:29
|39.1733
|28.3497
|7.00
|1.00
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:11
|38.0931
|28.9733
|7.02
|1.70
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 04:10
|38.0711
|28.9917
|7.03
|1.60
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:09
|39.2375
|29.0056
|8.94
|1.20
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 04:07
|39.2478
|29.0189
|8.53
|1.30
|Buldan (Denizli)
|11 Mart 2026 03:48
|38.1483
|28.9169
|7.00
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|11 Mart 2026 03:44
|39.1939
|28.1206
|4.96
|1.40
|Simav (Kütahya)
|11 Mart 2026 03:15
|39.2353
|28.9964
|7.00
|1.30
|Güney (Denizli)
|11 Mart 2026 03:01
|38.1039
|28.9703
|7.00
|1.70
