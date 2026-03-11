Ramazan imsakiyesi banner
Kahramanmaraş Göksun'da 4 büyüklüğünde deprem

11.03.2026 14:17

iStockPhoto

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

NTV - Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 13.58'de meydana gelen depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu, büyüklüğünün ise 4 olduğunu açıkladı.

 

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

 

Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 13:2839.126128.33506.931.20
Güney (Denizli)11 Mart 2026 13:1738.097228.98647.000.90
Güney (Denizli)11 Mart 2026 13:1638.103328.99037.001.60
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 13:1639.152828.35367.001.00
Karlıova (Bingöl)11 Mart 2026 13:1339.276741.06067.001.60
Milas (Muğla)11 Mart 2026 13:1337.217227.879411.711.30
Bigadiç (Balıkesir)11 Mart 2026 13:0439.475628.15316.961.30
Palu (Elazığ)11 Mart 2026 12:5738.603939.78695.711.60
Cihanbeyli (Konya)11 Mart 2026 12:4338.792833.06067.001.60
Güney (Denizli)11 Mart 2026 12:4138.103628.93117.001.00
Haymana (Ankara)11 Mart 2026 12:3739.053932.56566.931.80
Göksun (Kahramanmaraş)11 Mart 2026 12:2537.952236.26817.001.70
Güney (Denizli)11 Mart 2026 12:2438.076429.00037.001.40
Güney (Denizli)11 Mart 2026 12:2338.068929.000811.052.60
Selçuklu (Konya)11 Mart 2026 12:0638.119432.77567.581.20
Karlıova (Bingöl)11 Mart 2026 12:0339.265041.06067.003.00
Selendi (Manisa)11 Mart 2026 11:5738.857229.07757.001.50
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 11:5639.225828.97477.212.00
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 11:5138.858929.02367.000.80
Selendi (Manisa)11 Mart 2026 11:5038.765829.033613.341.60
Çubuk (Ankara)11 Mart 2026 11:4740.218932.87006.791.70
Merkez (Muş)11 Mart 2026 11:4538.612841.53427.001.90
Karlıova (Bingöl)11 Mart 2026 11:4039.255841.05817.002.90
Merkez (Muş)11 Mart 2026 11:3938.601941.50427.002.10
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 11:0738.091728.96947.001.30
Güney (Denizli)11 Mart 2026 10:4738.089428.99317.001.40
Güney (Denizli)11 Mart 2026 10:3438.115828.98947.001.10
Ege Denizi - [74.09 km] Datça (Muğla)11 Mart 2026 10:3036.053627.21537.061.70
Milas (Muğla)11 Mart 2026 10:1237.093327.95427.011.60
Güney (Denizli)11 Mart 2026 10:0538.068129.00147.001.80
Haymana (Ankara)11 Mart 2026 09:5939.054732.52117.003.90
Güney (Denizli)11 Mart 2026 09:4538.104228.98897.001.00
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 09:3038.086928.97867.001.20
Merkez (Erzincan)11 Mart 2026 09:1239.890639.11867.001.60
Güney (Denizli)11 Mart 2026 09:1038.066928.991110.912.40
Merkez (Erzincan)11 Mart 2026 09:0639.859739.09226.972.20
Sivrice (Elazığ)11 Mart 2026 09:0138.425339.40647.982.90
Güney (Denizli)11 Mart 2026 08:4838.096428.99087.000.90
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 08:3338.080328.98564.921.50
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 08:2039.238628.05177.241.30
Güney (Denizli)11 Mart 2026 08:1238.088928.98476.951.10
Güney (Denizli)11 Mart 2026 07:5838.097228.98037.000.80
Susurluk (Balıkesir)11 Mart 2026 07:5440.053628.12086.740.90
Karatay (Konya)11 Mart 2026 07:5237.994432.77037.011.20
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 07:4238.085828.98035.244.00
Menteşe (Muğla)11 Mart 2026 06:4137.160828.51447.001.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 06:0239.251728.16118.280.90
Doğanşehir (Malatya)11 Mart 2026 05:2838.199437.87287.001.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 05:0539.243928.12674.731.80
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 05:0538.083328.975312.420.90
Çelikhan (Adıyaman)11 Mart 2026 04:5138.004738.22257.000.80
Torbalı (İzmir)11 Mart 2026 04:4538.127827.42067.041.80
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:4439.254729.019210.820.90
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 04:3138.075828.97037.431.30
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 04:2939.173328.34977.001.00
Güney (Denizli)11 Mart 2026 04:1138.093128.97337.021.70
Güney (Denizli)11 Mart 2026 04:1038.071128.99177.031.60
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:0939.237529.00568.941.20
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 04:0739.247829.01898.531.30
Buldan (Denizli)11 Mart 2026 03:4838.148328.91697.002.20
Sındırgı (Balıkesir)11 Mart 2026 03:4439.193928.12064.961.40
Simav (Kütahya)11 Mart 2026 03:1539.235328.99647.001.30
Güney (Denizli)11 Mart 2026 03:0138.103928.97037.001.70