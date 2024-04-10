Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.