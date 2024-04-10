Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 23°. 12 Nisan 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

11

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

23

/

11

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

24

/

12

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

26

/

13

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

11

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