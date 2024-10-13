Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Ekim 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
31/
17
Yarın
30/
16
Çarşamba
30/
17
Perşembe
29/
15
Cuma
24/
11
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