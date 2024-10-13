Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Ekim 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

31

/

17

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

16

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

17

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

15

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

11

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