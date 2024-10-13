Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Ekim 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.