Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 37°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 19 Temmuz 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.