Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°. 17 Aralık 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 5°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°.
Bugün
9/
0
Yarın
9/
0
Pazartesi
10/
1
Salı
5/
0
Çarşamba
6/
2
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