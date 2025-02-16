Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Şubat 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°.