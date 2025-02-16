Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 18 Şubat 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 9°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

3

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

15

/

2

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

4

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

9

/

6

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