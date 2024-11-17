Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.