Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Ocak 2025

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 21 Ocak 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 13°. 22 Ocak 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.