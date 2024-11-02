Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 25°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 21°. 5 Kasım 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

25

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

24

/

9

Pazartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

21

/

8

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

6

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

20

/

5

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