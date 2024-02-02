Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

10

/

-2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

0

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

2

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

10

/

-1

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...