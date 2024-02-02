Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 4 Şubat 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.