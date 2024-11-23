Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 15 Kasım 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 21°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

10

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

9

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

8

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

9

Cumartesi

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

21

/

11

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