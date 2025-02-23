Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 8°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.