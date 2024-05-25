Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 28 Mayıs 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.