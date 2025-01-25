Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 28 Ocak 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°.