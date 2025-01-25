Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 28 Ocak 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

4

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

3

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

2

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

4

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