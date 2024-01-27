Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.