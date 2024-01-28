Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.
Bugün
8/
-2
Yarın
7/
-1
Salı
8/
1
Çarşamba
9/
2
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