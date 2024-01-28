Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°. 30 Ocak 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 8°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-2

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

-1

Salı

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

8

/

1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

9

/

2

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