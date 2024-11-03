Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 8 Kasım 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 22°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 10 Kasım 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

7

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

10

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

22

/

10

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

22

/

10

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

12

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