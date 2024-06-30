Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 35°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 2 Temmuz 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.
Bugün
35/
22
Yarın
34/
22
Salı
35/
21
Çarşamba
36/
21
Perşembe
39/
22
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