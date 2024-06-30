Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 35°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 2 Temmuz 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Kahramanmaraş hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

35

/

22

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

22

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

21

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

21

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

39

/

22

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