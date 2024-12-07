Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Aralık 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.