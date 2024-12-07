Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024

Kahramanmaraş için hava durumu bugün nedir? Kahramanmaraş için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Kahramanmaraş yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Kahramanmaraş için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Aralık 2024
Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 9 Aralık 2024 Pazartesi Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 10 Aralık 2024 Salı Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 11 Aralık 2024 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

6

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

16

/

6

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

5

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

5

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

16

/

7

Öne Çıkan Video

Eksi netle üniversiteli oldular: Burs kazanan da var!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...