Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 11 Şubat 2025 Salı Kahramanmaraş hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 6°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°.