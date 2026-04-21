Kahramanmaraş okul saldırısı | Bakan Göktaş: 6 aylık eylem planı oluşturduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Göktaş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası bakanlığın bölgedeki destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Olayın olduğu ilk andan bu yana 102 personelle sahada olduklarını dile getiren Göktaş, "Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Bu görüşmeler neticesinde 12 haneden çocuklarımız için psikososyal destek talebi aldık.” dedi.

Bakan Göktaş, sürecin kısa süreli bir müdahale olmadığını uzun vadeli bir çalışma planladıklarını da belirtti.

Bölgede 6 aylık eylem planı oluşturduklarını dile getiren Göktaş, "Kayıp yaşayan bütün ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Hem psikososyal destek süreçleri yürüttük hem de sürece tanık olan mahalle sakinleriyle bireysel görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Bakan Göktaş, çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacıyla bölgeye Gaziantep'den de ekip sevk edildiğini söyleyip her okula ayrı bir ekip oluşturulduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye 'nin gündemine oturan saldırı Onikişubat ilçesinde yaşandı.

İsa Aras Mersinli, beş silah ve yedi şarjörle doldurduğu çantayla Ayser Çalık Ortaokulu'na girerek iki sınıfa ateş açtı.

Saldırı sonucu 8'i öğrenci biri öğretmen hayatını kaybetti.

Mersinli'nin kullandığı silahların eski emniyet mensubu olan babası Uğur Mersinli'ye ait olduğu öğrenildi.

Olayın ardından baba Mersinli tutuklandı.