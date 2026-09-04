Kahramanmaraş okul saldırısı davası başlıyor

Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 9 öğrenci ve öğretmen Ayla Kara'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dava bugün başlıyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin birinci sınıf emniyet müdürü ve polis müfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında iddianame düzenledi. Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada Uğur Mersinli “Olası kastla öldürme” suçundan 10 kez müebbet, “Olası kastla yaralama'” suçundan da 30 yıl, Peyman Pınar Mersinli ise “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

Savcılık iddianamede, Uğur Mersinli'nin çocuğunun psikolojik durumunu, kendisine zarar verme davranışlarını ve silahlara yönelik ilgisini bilmesine rağmen gerekli tedbirleri almadığını öne sürdü.

Babanın saldırganı poligona götürerek silah kullanmasına izin verdiği, çok sayıda silahı kolay ulaşılabilir biçimde evde tuttuğu ve dijital faaliyetlerini yeterince denetlemediği ileri sürüldü. Mersinli’nin saldırı sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları öngörebilecek durumda olduğu savunuldu.

Uğur Mersinli'nin, oğlunun psikolojik durumuyla ilgili okuldan 32 kez yazılı bildirim yapılmasına rağmen, gerekli müdahaleyi yapmadığı ve çocuğu poligona götürüp atış talimi yaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Davanın diğer sanığı anne Peyman Pınar Mersinli’nin ise çocuğunun psikolojik sorunlarına ilişkin uyarılara rağmen gerekli sağlık başvurularını yaptırmadığı, tehlikeyi öngörmesine karşın gerekli dikkat ve özeni göstermediği iddia edildi. Peyman Pınar Mersinli için de 'bilinçli taksir' kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.