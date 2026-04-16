Kahramanmaraş okul saldırısı: Profil fotoğrafındaki ayrıntı ne anlatıyor?

Kahramanmaraş okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin profil fotoğrafında, benzer bir saldırıyı ABD'de gerçekleştiren Elliot Rodger'ın yer aldığı belirlendi. Tam ismi Elliot Oliver Robertson Rodger olan, bu saldırgan, 23 Mayıs 2014 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Isla Vista bölgesinde gerçekleştirdiği silahlı ve bıçaklı saldırıda 6 kişiyi öldürmüş, 14 kişiyi yaralamıştı. 22 yaşındaki saldırganın katliamdan önce internete yüklediği videoda "Yarın insanlıktan intikamımı alacağım gün olacak" dediği ortaya çıkmıştı.

İsa Aras Mersinli'nin bir intihar tonu veya mesajı şimdilik ortaya çıkmadı.

Saldırıdan sonra intihar eden Elliot Rodger, “manifesto” adı verilen bir günlük bıraktı. Rodger'in 140 sayfayı geçen günlüğünde, küçüklüğünden beri yaşadığı sorunlar anlatılıyor. Sık sık okul değiştiren Rodger, okula gitmekten nefret ediyordu, akran zorbalığına uğradı ve okul arkadaşlarına karşı da düşmanlık besliyordu. Bilgisayar oyunlarıyla zaman geçiren Rodger'e, ailesinin verdiği bilgiye göre psikolojik sendrom teşhisi de konuldu.

AKRAN ZORBALIĞI

Rodger, sosyal etkileşimde zorluk yaşayan, kısıtlı ilgi alanları olan ve tekrarlayan davranışlarla karakterize, dil veya zihinsel gelişiminde sorunlu birisi olarak tanımlandı. Anlama güçlüğü yaşıyordu, göz temasından hoşlanmıyordu, değişimlere direnç gösteriyordu, sakarlık, sıra dışı konuşma şekline sahipti. Yaşıtlarına göre daha zeki birisi olarak nitelendiriliyordu.

İsa Aras Mersinli'nin öğretmeni ders anlatırken, dans ettiğini ve sınıfta tekrarlamaması gereken hareketleri yaptığını gösteren bir video internette yayınlandı. Ailesi, Mersinli'nin psikolojik tedavi görüp görmediği ve tanımlı bir sendrom yaşayıp yaşamadığı konusunda ayrıntılı bilgi verebilir. Ancak, internette yayınlanan videolar, psikolojik sorunları olduğunu gösteriyor.

SALDIRININ ORTAK NOKTALARI

Mersinli, profil fotoğrafı için kullandığı, Elliot Rodger gibi, birden fazla silahla okula gelerek, arkadaşlarına saldırdı. Mersinli, kendi yaş grubundakileri hedef aldı, beşinci sınıflara saldırdı. Olaydan hemen sonra açıklama yapan Saldırganın sırt çantasıyla okula geldiği belirtilirken Kahramanraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın beş silah ve yedi şarjörle saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Babası eski bir emniyet mensubu olan silahlı saldırganın, olayda kullandığı silahların babasına ait olduğu düşünülüyor. Vali Mükerrem Ünlüer, saldırganın da olayda öldüğünü açıkladı. Vali, “O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor.” dedi.

Elliot da saldırının ardından intihar etmişti. Bu saldırıdan sonra, konu ABD'de uzun yıllar tartıtışıldı. Elliot Rodger'ın ailesinin avukatı, Rodger'a bir psikolojik sendrom teşhisi konulduğunu söyledi.

AYNI SENDROM BİR BAŞKA SALDIRGANDA DA VARDI

Bu olaydan önce, 2012 yılında Connecticut eyaletinin Sandy Hook kasabasında meydana gelen bir başka toplu silahlı saldırı olayında da bu sendrom gündeme gelmişti; o olayın şüphelisi Adam Lanza'ya da aynı teşhis konulmuştu.

İki olayla bağlantı kurulurken, iki saldırıyı gerçekleştiren bireylerin, kendilerine zorbalık yapıldığını hissetmiş oldukları veya gerçekten de zorbalığa maruz kalmış olduklarına dikkat çekilmiş; bu zorbalıkla başa çıkamadıkları için silahlı saldırıyı yaptıkları belirtilmişti.

SALDIRIYA UZMAN YORUMU

Klinik psikolog Yasemin Meriç Kazdal, saldırıyı değerlendirirken, “vahşet” olarak nitelendirdi. “Artık son dönemde karşılaştığımız şeyler bir çocuğun başka bir çocuğu itmesi, dövmesi değil. Vahşetlerden bahsediyoruz. Kahramanmaraş'ta yaşadığımız olay çok büyük bir vahşet artık. Bir şiddet olayı gibi değerlendirmemiz gerekecek kadar büyük ölçekli bir olay. Tıpkı Şanlıurfa'da ve geçtiğimiz aylarda yaşadıklarımız gibi.” yorumunu yapan Kazdal, değrelendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yetişkinlerin şapkasını çıkarıp, önüne koyup düşünmesi gerek. Çocuklarımıza ne oluyor? Nasıl bu kadar küçük çocuklar bir sürü kişiyi öldürecek hale gelebiliyorlar. Bu çok kolay bir şey değil. Bu çocuk bir anda bu vahşeti yapabilecek bir kişi haline gelemez. Bizim sadece bugüne değil, bu çocuğu bugüne getiren koşullara dikkatlice bakmamız lazım.

“ÇOCUKLARI YANLIZ BIRAKMAYALIM”

“Çocuklarımızı çok yalnız bırakıyoruz. Değişimlerini görmüyoruz, görmezden geliyoruz. Onları ekrana bağımlı hale getiriyoruz. O ekranla kurdukları bağda çocuklar aslında kendilerini gerçekleştiriyorlar. Orada kendilerini güçlü hissediyorlar. Çocuklarımızın oyun oynadığını zannediyoruz. Ama çocuklarımız çok tehlikeli bir dünyanın içine giriyor. Sanal bir dünyanın içinde sağlıklı olmayan ilişkiler kuruyorlar.”

“Çok ciddi toplumsal gerçekliklerin içerisindeyiz. Zorlayıcı duygularla yetişkinler zor başa çıkarken, çocuklar da bundan payını alıyor. Yetişkinler mutlaka önce kendine bakmalı. Sokakta, internette şiddet var.”

“SİNYALLERİ GÖRMÜYORUZ”

“Son dönemde çok konuşulan bazı şeyler var; bunların başında şiddet içeren oyunlar. Onlara telkinde bulunan oyunlarda bahsettik. Bütün bunlara çocuklar bir günde bağımlı hale gelmiyor. Çocuklar davranışsal olarak aslında bir sıkıntının sinyalini vermeye başlıyorlar ama biz bunu görmüyor, görmezden geliyoruz.”

“ORTAK İŞARETLER VAR”

“Ortak bazı işaretler var. Herkes kendi çocuğunun normalini bilir. Eğer ki çocuğunuzda sizin fark edeceğiniz bazı değişiklikler varsa bunu gözardı etmeyin, görmezden gelmeyin. Çocuklarımızın yaptığı davranışları haklı görmeye çalışıyoruz. En tipik olarak gördüğümüz şey içine kapanmak, genel rutinde bozukluklar, okuldan gelen şikayetler. Benim gördüğüm ciddi vakalarda en çok gördüğüm şey; ekrana bağımlılık. Gerçekten çok riskli. 7-8 yaşındaki çocuğa 'hadi aslanım bunu da yaparsın' diye çocuğun belki de özenti davranışlarını alkışlayarak çocuğa büyük bir yanlış yapmış olursunuz.”

Savaş oyunları doğru yaşta oynanmıyorsa eğer tehlikelidir. Bir çocuk eğer ki yaşına uygun olmayan içeriklere sürekli maruz kalıyorsa bu sıkıntılıdır. Yaşına uygun olmadığı rol modelleri görüyorsa yine aynı şekilde çok ciddi sıkıntıdır. Ama bugün yaşanan örnek artık çok bir örnek. Sağlıklı bir ruh halinde olan bir çocuğun kendi sınırlarını çok aşacak bir hareket. Bu çocuk zaten çok ciddi sinyaller vermiştir. Evde anne babasına, okulda öğretmenlerine vermiştir. Bence bizler bu sinyalleri görmüyoruz, görmezden geliyoruz.