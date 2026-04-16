Kahramanmaraş okul saldırısı: Saldırgan bıçakla etkisiz hale getirilmiş

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak çalışan Bekçi, kendi anlatımına göre, okulun arka kapısından içeri girdi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmenler ve görevlilerle karşılaştı. Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için mücadele verirken, eline geçen bir bıçağı kullandı. Bekçi, evindeyken silah sesleri üzerine okula gitti,

Bekçi olayların gelişimini şöyle anlattı:

“KAÇMASIN DİYE MÜDAHALE ETTİM”

“Saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biriydi. Şahsın kurtulmaya çalıştığını gördüm. O an elime geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptım. Amacım onun kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini önlemekti."

Saldırganın başkalarına zarar vermesini engellemek amacıyla eline geçen bir bıçakla bacağına doğru bir defa salladığını ifade etti.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, otopsi raporu da bu müdaheleyi doğruluyor. 2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.