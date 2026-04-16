Kahramanmaraş okul saldırısı: Saldırgan bütün işaretleri vermiş. Okul saldırganları nasıl anlaşılır?

Kahramanmaraş 'taki okul saldırısını gerçekleştiren 14 yaşındaki Mersinli'nin bir öğretmeni, önemli bir bilgiyi paylaştı.

KENDİSİNE OKUL AVCISI DİYORMUŞ

Okulun sosyal bilimler öğretmenlerinden İbrahim Huylu, öğrencilerinden birisi olan saldırganın “okul avcısı” diye bir terim kullandığı duyduğunu ifade ederek, “İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş. Kimseyle muhattap olmazdı.” dedi.

Çok sayıda okul saldırısının yaşandığı Amerika'da soruşturma birimlerinin araştırmaları , bu tür saldırganların ortak özeliklerini ortaya koyuyor. FBI 'nın hazırladığı doküman, okul saldırılarını gerçekleştirenlerin ortak yönlerini sergiledi.

ZORBALIK GÖRÜYORLAR, SALDIRI ÖNCESİ BELİRTİ VERİYORLAR

Bu araştırmaya göre;

Saldırganların yüzde 37'si kendi yazılarında, şiirlerinde, denemelerinde ve günlüklerinde şiddete ilgi göstermiştir.

Saldırıların yüzde 59'u okul saatleri içinde gerçekleşmiştir.

Saldırganların yüzde 63'ünün silah kullanma geçmişi olduğu bilinmektedir.

Yüzde 68'i kullanılan silahı kendi evinden veya bir akrabasının evinden temin etmiştir.

SALDIRGANLARIN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ ÖNCEDEN PLAN YAPIYOR

Saldırganların yüzde 93'ü saldırıyı önceden planlamıştır.

Saldırganların yüzde 93'ü saldırıdan önce başkalarının endişelenmesine neden olan bazı davranışlarda bulunmuştur.

Saldırganların yüzde 95'i o eylem sırasında öğrenciydi.

Yüzde 24'ü ilgi veya takdir görme arzusuyla hareket etmiştir.

Yüzde 27'si intihar veya çaresizlik nedeniyle hareket etmiştir.

Yüzde 61'i intikam arzusu nedeniyle harekete geçmiş.

ve yüzde 75'i başkaları tarafından zorbalığa uğradığını, zulüm gördüğünü veya tehdit edildiğini hissetmiştir.

SALDIRGAN MERSİNLİ PROFİLE UYUYOR

Bu araştırma, Mersinli'nin sergilediği davranışlarla uyumlu. Mersinli, öğretmenin tarifine göre, zaten kendisini okul sadırganı veya avcısı olarak tanıtıyordu. Ayrıca, Mersinli, araştırmanın da gösterdiği gibi, silahları bir yakınından da edindi, yine Mersinli, araştırmada olduğu gibi, silahlara da eğilimliydi ve babası ile atış talimleri yapıyordu. Mersinli'nin babası, oğlunun silahlara karşı ilgisinin arttığını belirttiği ifadesinde, iddiasına göre bu ilgiyi ortadan kaldırmak için oğlunu silahlı atış talimlerini götürdüğünü söyledi. Baba Mersinli, saldırıdan iki önce bile oğluna atış talimi yaptırmış.

Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki pompalı tüfekli saldırısında da benzer bulgular var.

SİVEREK SALDIRISI DA ÖNCEDEN İŞARETLER VERMİŞ

Okulun eski öğrencisi olduğu ve 9. sınıfta açık öğretime geçiş yaptığı belirtilen Ömer Ket'in okulun sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirlendi. Ket'in saldırısı öncesinde de tehdit mesajları attığı biliniyordu. Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi. Paylaşımlarda, Ket'in “Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak.” ve “Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim” ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi. Şüphelinin bilgisayarda şiddet içerikli oyunlar oynadığı ve sanal medya paylaşımlarında sık sık “kill” (öldürmek) ifadesini kullandığı da belirtildi. Öte yandan Ket'in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

ARKADAŞLARI GENELDE SALDIRGANLARIN AMACINI ANLIYOR

FBI'ın araştırması, bu tür saldırganların eylemleri öncesinde sergilediğ ibazı davranıyları da irdeledi. Çalışmada, "Okul saldırıları nadiren dürtüsel eylemlerdir ve genellikle saldırgan tarafından önceden planlanır.

Çoğu okul saldırısından önce, diğer kişiler (arkadaşlar, akranlar) saldırganın şiddet eylemleri düşündüğünü bilmekteydi. Saldırıdan önce hedeflerine doğrudan tehditlerde bulunan saldırgan sayısı azdır. Saldırının ardındaki yaygın nedenler arasında intikam, baskın kontrol arzusu ve kötü şöhret/ün kazanma umudu yer alır." denildi.

OKUL SALDIRGANLARININ DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ NELER?

-Gerçek ya da algılanan ciddi kişisel kayıp, aşağılanma veya başarısızlık.

-Bir şikayete yönelik şiddet içermeyen çözüm yollarını görme yetersizliği veya bu yönde çaba gösterme konusundaki ilgisizlik.

-Şiddet içeren planların veya yaklaşan kötü olayların kasıtlı veya kasıtsız olarak ifşa edilmesi; yakın

gelecekte (kendine veya başkalarına karşı) son derece dramatik eylemler gerçekleştirme niyetinin sözlü/yazılı olarak ifade edilmesi.

-Suçlunun baskın şiddet yoluyla başkalarını mağdur ettiği yaygın, kalıcı fanteziler.

-Başkalarıyla olan kişilerarası etkileşimlerde giderek artan sorunlar veya endişeler. (Başkaları, bu kişinin şiddet eğilimli hale gelebileceğinden endişe duyuyor.)

-Stres faktörleri veya aksiliklerle başa çıkma konusunda önemli ölçüde azalmış dayanıklılık veya zayıflamış yetenek.

ÖLÜM KORKUSU AZALIYOR, YAŞAMA KARŞI İLGİSİZLİK ARTIYOR

Araştırmada, saldırganların benzer davranışları da incelendi ve genel olarak, “artan izolasyon, depresyon ve normalde zevk alınan faaliyetlerden uzaklaştıkları, okulda performans düşüşü yaşadıkları, uygunsuz veya dramatik bir şekilde geçmişteki saldırılara veya saldırganlara ilginin arttığı, dramatik bir şekilde ateşli silah ve/veya patlayıcı madde edinme ilgisinin arttığı, askeri teçhizat ve malzemelere ilginin belirgin hale geldiği ve ölüm korkusunu da yitirdikleri” gibi davranışarı sergiledileri belirlendi.