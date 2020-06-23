Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesi corona virüse yakalandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğunun yeni tip corona virüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

DHA 23.06.2020 - 14:40 | Son Güncelleme : 23.06.2020 - 14:41

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü ve ailesi corona virüse yakalandı

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile eşi ve 2 çocuğuna yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evlerinde tedaviye alınan Koç ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Koç'un özel kaleminde görevli 2 çalışan ile şoförü de 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu, idari bina ve lojmanlarda karantina uygulanması olmadığı belirtildi.

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