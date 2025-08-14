Kahramanmaraş orman yangını: Bir kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında bölgede arıcılık yapan 54 yaşındaki R.D.'nin yangına neden olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli ifadesini ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan R.D., tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 11 Ağustos'ta çıkmıştı.

Yangın, orman ekiplerinin mücadelesiyle iki günde söndürülmüştü.

