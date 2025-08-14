Kahramanmaraş orman yangını: Bir kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına neden olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında bölgede arıcılık yapan 54 yaşındaki R.D.'nin yangına neden olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli ifadesini ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkartılan R.D., tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 11 Ağustos'ta orman yangını çıkmıştı.
Yangın, orman ekiplerinin mücadelesiyle iki günde söndürülmüştü.
