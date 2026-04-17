Kahramanmaraş saldırganının arkadaşı anlattı: “Okul saldırısı yapacağım derdi”

“ROL YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM, CİDDİYE ALMADIM”

Ortaya çıkan yazışmalarda arkadaş grubunun saldırının ardından olayı kendi aralarında konuştuğu görüldü. Mesajlarda yer alan ifadelerde, saldırganın sözlerinin ciddiye alınmadığı açıkça dile getirildi.

Bir kullanıcı, “Söyledi ama ben bunu hiç ciddiye almadım. Rol yaptığını düşündüm, ben de öyle yapıyordum.” ifadelerini kullandı.

“Bazen bunu ciddiye almamak normal çünkü insanlar bu tür şeyler hakkında şaka yapabiliyor” denilen mesajlarda, bu nedenle durumun yeterince önemsenmediği belirtildi.

Olayın ardından pişmanlık ve üzüntü de mesajlara yansıdı.

Bir kullanıcı, “Çok üzgünüm, kendimi çok kötü hissediyorum.” ifadeleriyle yaşananlara ilişkin duygularını dile getirdi.