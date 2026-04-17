“HAYATIM BOYUNCA YALNIZDIM”

Yalnızlık vurgusunun öne çıktığı manifestoda, “Hayatım boyunca hep yalnız kaldım.” diyen saldırgan, yalnızlığın eylemlerinin nedeni olmadığını vurgulayarak, “Yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

“VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM”

Kendisine yönelik algısından da bahseden Mersinli, “İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor.” derken, “Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum.” sözleriyle dikkat çekti.

Aile ve sosyal çevresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan saldırgan, “Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz.” ve “Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor.” ifadelerine yer verdi.

“BEN BİR DAHİYİM, HERKESTEN DAHA İYİYİM”

Manifestoda ayrıca saldırganın kendisini diğer insanlardan üstün gördüğü de ortaya çıktı. “Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim” diyen saldırgan, “Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı.” ifadelerini kullandı.

Eğitim hayatına ilişkin değerlendirmelerde ise “Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım.” ve “İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi.” ifadeleri yer aldı.

“BEN ZATEN HERKESTEN DAHA İYİYİM” SÖZLERİYLE NOKTALADI

Çocukluk dönemine ilişkin ise “Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve ‘annemin aptal arkadaşlarının çocukları’ gibi görürdüm.” ifadeleri yer aldı.

Manifesto, saldırganın “Ben zaten herkesten daha iyiyim” sözleriyle sona erdi.