Kahramanmaraş saldırganının karmaşık zihin dünyası: Gerçeklikten kopmuş, çizgi roman kahramanı rol modeli, zarar verme isteği yüksek
17.04.2026 13:04
Son Güncelleme: 17.04.2026 13:10
Mersinli’nin 11 Nisan tarihinde yazdığı metinde kendisine ve çevresine dair değerlendirmeleri dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş’taki okul saldırganı İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu iddia edilen bir manifesto ortaya çıktı. Metinde yer alan ifadeler, saldırganın zihinsel dünyasına dair çarpıcı ayrıntılar içeriyor. Çizgi roman kahramanı "Konata" takma ismiyla sosyal medyada dolaşan Mersinli, yüksek egolu, herkesi düşük zekalı gören ve kendi ifadesiyle "Verdiği zararın hissedilmesini istiyor"
Discord üzerinde "Konata Herself" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Mersinli, bir çizgi roman kahramanını rol model seçmiş görünüyor. Konata İzumi, Japon anime serisi Lucky Star'ın başkarakteri. Bu karakter, zamanının neredeyse tamamını anime, video oyunları ve internet içerikleriyle geçiren bir yaşam tarzına sahip.
Mersinli’nin 11 Nisan tarihinde yazdığı metinde kendisine ve çevresine dair değerlendirmeleri dikkat çekerken, yalnızlık, üstünlük algısı ve toplumla ilişkisine yönelik ifadeler öne çıkıyor. Tokyo'ya yakın bir bölgesinde babası Sojiro Izumi ile birlikte yaşayan bir lise öğrencisi olan Konata, bir kız karakter.
SALDIRGANIN GERİDE BIRAKTIĞI MESAJDA NE VAR?
Manifestonun girişinde saldırgan, “Bunu yazarken tarih 11 Nisan 2026. Sen bunu okuduğunda ya bir şey planlıyor olacağım, yapmış olacağım ya da yapmak üzere olacağım.” ifadelerini kullandı.
Saldırgan İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu iddia edilen manifesto metnine ait görüntü.
“HAYATIM BOYUNCA YALNIZDIM”
Yalnızlık vurgusunun öne çıktığı manifestoda, “Hayatım boyunca hep yalnız kaldım.” diyen saldırgan, yalnızlığın eylemlerinin nedeni olmadığını vurgulayarak, “Yalnızlık yaptığım şeyin sebebi değil. Yalnızlık bir sebep değildir. Bu sadece bir durumdur.” ifadelerini kullandı.
“VERDİĞİM ZARARI HİSSETSİNLER İSTİYORUM”
Kendisine yönelik algısından da bahseden Mersinli, “İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor.” derken, “Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum.” sözleriyle dikkat çekti.
Aile ve sosyal çevresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan saldırgan, “Neredeyse hiç arkadaşım yok. Sadece 2 arkadaşım var ve çoğu zaman konuşmuyoruz.” ve “Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor.” ifadelerine yer verdi.
“BEN BİR DAHİYİM, HERKESTEN DAHA İYİYİM”
Manifestoda ayrıca saldırganın kendisini diğer insanlardan üstün gördüğü de ortaya çıktı. “Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim” diyen saldırgan, “Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı.” ifadelerini kullandı.
Eğitim hayatına ilişkin değerlendirmelerde ise “Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım.” ve “İnsanlar hep yaşıma göre olgun olduğumu söyledi.” ifadeleri yer aldı.
“BEN ZATEN HERKESTEN DAHA İYİYİM” SÖZLERİYLE NOKTALADI
Çocukluk dönemine ilişkin ise “Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve ‘annemin aptal arkadaşlarının çocukları’ gibi görürdüm.” ifadeleri yer aldı.
Manifesto, saldırganın “Ben zaten herkesten daha iyiyim” sözleriyle sona erdi.