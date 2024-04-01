Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Fırat Görgel 232 bin 406, Yeniden Refah adayı Muhammed Aydoğar 185 bin 377 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 94,35 )
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Kahramanmaraş İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
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Kahramanmaraş ilçe ilçe seçim sonuçları:
Afşin Seçim Sonuçları
Andırın Seçim Sonuçları
Çağlayancerit Seçim Sonuçları
Dulkadiroğlu Seçim Sonuçları
Ekinözü Seçim Sonuçları
Elbistan Seçim Sonuçları
Göksun Seçim Sonuçları
Nurhak Seçim Sonuçları
Onikişubat Seçim Sonuçları
Pazarcık Seçim Sonuçları
Türkoğlu Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Kahramanmaraş Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Fırat Görgel Seçim Sonuçları
Mesut Dedeoğlu Seçim Sonuçları
Cuma Akpınar Seçim Sonuçları
Ahmet Arslan Seçim Sonuçları
Muhammed Aydoğar Seçim Sonuçları
Ali Ardıç Seçim Sonuçları
Eren Ladikli Seçim Sonuçları
Gökhan Canlı Seçim Sonuçları
Dilaver Oruncak Seçim Sonuçları
Tilbe Su Aslanpay Seçim Sonuçları
Ali Türk Seçim Sonuçları
Hava Çiçek Seçim Sonuçları
Mukaddes Zeynep Arıkan Seçim Sonuçları
Adem Kılınç Seçim Sonuçları
Arif Sevinç Seçim Sonuçları
Ömer Kaya Seçim Sonuçları
Ahmet Gebel Seçim Sonuçları
Mehmet Çetiner Seçim Sonuçları
Ramazan Dağcı Seçim Sonuçları
Taner Barışık Seçim Sonuçları
Mustafa Osman Sarıtaş Seçim Sonuçları
Nuri Avgın Seçim Sonuçları
Nusret Güloğlu Seçim Sonuçları
Erhan Ersavaş Seçim Sonuçları
Ali Akkurt Seçim Sonuçları
Ömer Solak Seçim Sonuçları
Mehmet Kaya Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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