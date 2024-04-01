Kahramanmaraş Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonucu ve YSK İl İl Oy Sonuçları Son Dakika

Kahramanmaraş Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Fırat Görgel 232 bin 406, Yeniden Refah adayı Muhammed Aydoğar 185 bin 377 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 94,35 )





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