Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur

Kahramanmaraş Valiliği'nden deprem bölgesindeki içme suyu stoklarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur" denildi.

Kahramanmaraş Valiliği: İçme suyu stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur
"Hatay'da su yok" paylaşımları ardından Belediye ve Valilik'ten açıklama
"Hatay'da su yok" paylaşımları ardından Belediye ve Valilik'ten açıklama Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş Valiliği, sosyal medyada kentte içme suyu bulunmadığı yönündeki paylaşımlar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş'ta içme suyu bulunmadığına ilişkin sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan gündem, gerçeği yansıtmamaktadır. İçme suyu olarak stokumuz yeterli düzeyde mevcuttur. İlimize içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen içme suyu düzenli bir şekilde istenilen yerlere sevk edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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