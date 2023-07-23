Kahramanmaraş ve Bursa’da orman yangını (Ekiplerin müdahalesi sürüyor)

Kahramanmaraş ve Bursa’da çıkan orman yangınlarına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'taki yangın, Onikişubat ilçesi Kılavuzu mevkii Kazma Bağları bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edildi.

