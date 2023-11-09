Kahramanmaraş'a yeni şehir meydanı yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.



Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, rezerv alanlarda kısa sürede temelleri atarak inşaatlara başladıklarını aktaran Özhaseki, şu bilgileri verdi:

"Gerek rezerv alanlardaki çalışmalarımızla gerekse de 'Yerinde Dönüşüm' projemiz ile Kahramanmaraş genelinde toplam 82 bin 104 konut ve 34 bin 504 ticari alanı, 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeden inşa edeceğiz. Kahramanmaraş'ta yıl sonuna kadar 10 bin 337 konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Daha sonra biten konutlarımıza etap etap afetzede kardeşlerimizi yerleştireceğiz.''

Bakan Özhaseki, şehrin yeniden imar ve ihya sürecinde alanında uzman mühendis, mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve bilim insanlarıyla sürekli fikir alışverişinde olduklarını belirtti.

