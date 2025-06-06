Kahramanmaraş'ta 110 köy konutunun inşası tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta köy evlerinin yapımını tamamlıyor.



Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde de 121 dönüm alan içerisinde 3 tipten oluşan 110 köy evinin inşası tamamlandı.



Vatandaşlar Sır Barajı manzaralı köy evlerine taşınmaya başladı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" ifadelerini kullandı.



