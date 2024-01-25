Kahramanmaraş’ta 1300 yıllık tarihi Tevrat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. (55) ve S.A.A.’nın (49) ellerinde bulunduğunu belirttikleri bir tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.