Kahramanmaraş'ta 222 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 222 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 222 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 14 ruhsatsız tabanca ve 13 av tüfeği, 18 tabanca mühimmatı, 12 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

