Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamada 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.

AFAD, depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu duyurdu.

yerin 14.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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