Kahramanmaraş'ta 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği öğrenildi.
AFAD, depremin merkez üssünün Göksun ilçesi olduğunu duyurdu.
Deprem yerin 14.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 6, 2023
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Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-06
Saat:06:31:29 TSİ
Enlem:37.59 N
Boylam:37.107 E
Derinlik:14.45 km
Detay:https://t.co/NzjKYyOrqA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi